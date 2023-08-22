HABER: DİNÇER KARACALAR

Yazın yaşanan aşırı sıcaklar ve mevsim içerisinde görülen ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetiklerken, uzmanlar özellikle kalp, şeker ve tansiyon hastalarını iki kat daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Konu ile ilgili alınabilecek önlemlere dair bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, “Sıcak havalar tansiyon düşmesine, damar kasılmalarına ve kalbe giden kan akımının dengesinin bozulmasına neden olur. Yeterli seviyede su tüketilememesi durumunda ise pıhtılaşmalar oluşur ve bu durum kalp krizine yol açabilir. Bu risklerden dolayı bu hasta grubu aşırı sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamalı ve bol su tüketmeye dikkat etmeli.” Dedi.

Düzenli kontroller atlanmamalı!

Yaz aylarında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının düzenli kontrollerinin önem taşıdığını ifade eden Dr. Ateş, doktora danışmadan ilaçların gelişigüzel kesilmemesi gerektiğini belirterek kalp krizi belirtilerini sıraladı. Ateş, “Kalp krizinde arken müdahale hayati öneme sahip. Bu yüzden belirtileri bilip buna göre hareket etmek hastanın avantajına olacaktır. Kalp krizi göğüste sıkışma, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, terleme, yorgunluk gibi belirtilerle başlar. Ağrılar sol koldan başlayıp serçe parmağına kadar iner ve boyuna doğru yayılır. Vücutta soğuk terler oluşmaya başlar.” Şeklinde konuştu.

Yemekten hemen sonra denize ve havuza girmeyin!

Yaz tatillerinde yapılan hayati hatalara da değinen Doç. Dr. İsmail Ateş, “Yemeklerden hemen sonra denize veya havuza girilmesi sakıncalıdır, bu yüzden yemekten sonra en erken 1 saat sonra girilmelidir. Aynı şey spor ve yürüyüş için de geçerlidir. Saat 11.00-16.00 saatleri arasında da mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmamasını öneriyoruz. Yemeklerde ise öğünler olabildiğinde Akdeniz beslenmesi ile hafif geçiştirilmeli. Benim hastalarıma her zaman tavsiye ettiğim yiyin ama doymayın yaklaşımı ile hareket edilmeli.” İfadelerini kullandı.

Hava değişimi kalp krizi riskini arttırıyor!

Aynı tedbirlerin hava değişimlerinde almak gerektiğine dikkat çeken Dr. İsmail Ateş, sözlerine şöyle devam etti.

“ Havalardaki ani değişimler kalbi de yoruyor ve kalp krizi riskini arttırıyor. Çok yüksek hava sıcaklığından ertesi gün havanın 8-10 derece birden soğuması ya da tam tersi, kuvvetli rüzgar gibi durumlar da kalp krizi risklerini arttırıyor. Ani gelişen soğuk havada damarlar büzüşür. Bu yüzden kan basıncını yükselterek beyne ve diğer organlara daha fazla kan pompalanmaya çalışılır. Bu gibi havalarda pıhtı riski de artar.”