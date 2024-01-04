Haber: Damla Oya Erman

Cape Canaveral Space Force Üssü'nden fırlatılan Falcon 9 roketi, yerel saatle 18:04'te (GMT 23:04) kalkarak görevini başarıyla tamamladı.

Falcon 9'un ilk aşaması, plana uygun şekilde yaklaşık sekiz dakika sonra Cape Canaveral'e geri dönerek başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bu iniş, söz konusu roketin onuncu fırlatma ve inişi oldu, SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre.

Falcon 9'un üst kademesi ise Ovzon 3 uydusunu geostationer transfer yörüngesine taşımaya devam etti. Uydu, fırlatmanın ardından planlandığı gibi yaklaşık 38.5 dakika sonra bu yörüngeye bırakıldı.

Ovzon 3, İsveç'in ilk özel finanse edilen ve geliştirilen yer istasyonlu uydusu olma özelliğini taşıyor. Bu iletişim uydusu, yönlendirilebilir spot ışınları sayesinde Dünya'nın 1/3'ünü kapsayacak ve alt hizmet bölgelerinde mobil genişbant kapsama talebini karşılamayı hedefliyor.

Bu fırlatma, SpaceX'in 2024 yılındaki ikinci görevi oldu. Şirket, bir önceki gün (2 Ocak) Vandenberg Space Force Üssü'nden 21 Starlink internet uydusu fırlatarak yılın ilk görevini gerçekleştirmişti. SpaceX temsilcileri, bu yıl içinde toplamda 144 yörünge görevi başlatmayı hedeflediklerini belirtmişti, ki bu rakam, şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği 96 görevi aşmayı ifade ediyor.