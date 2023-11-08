Haber: Damla Oya Erman



Bu başarılı görevde, Florida'daki Cape Canaveral Space Force Üssü'nden bir Falcon 9 roketi, 8 Kasım 2023'te saat 12:05 EST (0505 GMT) sıralarında, 23 yeni Starlink internet uydusunu yörüngeye fırlattı.

Bu görev, aynı zamanda bu roketin ilk aşamasının 11. başarılı fırlatma ve iniş göreviydi. Roketin ilk aşaması, Just Read the Instructions adlı insansız gemiye Atlantik Okyanusu'nda başarıyla iniş yaptı.

Falcon 9'un üst aşamasından fırlatılan 23 uydu ise fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra yörüngeye dağıtılmak üzereydi.

Bu görev, SpaceX'in 2023 yılındaki 80. orbital fırlatmasıydı ve çoğu Starlink mega uydu ağı inşa etmeye adanmış olan bu uçuşlardan oluşuyordu. Starlink mega uydu ağı, dünya genelinde müşterilere internet hizmeti sunma amacı taşıyor.

Astrofizikçi ve uydu izleyicisi Jonathan McDowell'un belirttiğine göre şu anda çalışan Starlink uyduları mevcut durumda. Bu, SpaceX'in internet hizmetini daha da genişletme yolundaki ilerlemesini işaret ediyor.