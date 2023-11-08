Haber: Damla Oya Erman





Kuzey Grönland'ın devasa buzulları, uzun bir süre boyunca görece istikrarlı olduğuna inanılan bu bölgelerin artık sorun yaşadığını gösteren yeni bir çalışma ortaya koydu.

Okyanusun ısınmasıyla birlikte, Grönland'ın son kalan buz rafları hızla zayıflamakta, yakındaki buzulları istikrarsızlaştırmakta ve deniz seviyesinde potansiyel olarak "dramatik" sonuçlara yol açmaktadır. Nature Communications dergisinde yayımlanan bu çalışma, buz raflarının erimesi ve zayıflaması durumunda kara tabanlı buzların denize kaymasını hızlandırarak deniz seviyesinde artışa neden olmaktadır.

Bilim insanları, kuzey Grönland'daki sekiz buz rafını analiz ettiler ve bu rafların, tamamen çökmeleri ve erimeleri durumunda deniz seviyelerini 2.1 metre (yaklaşık 7 fit) yükseltebilecek kadar fazla buz barındırdığını belirlediler.

Buz rafları, kara üzerindeki buzları geri tutan ve kaybı yavaşlatan okyanus üzerinde yüzen buz dilleri olarak işlev görmektedir. Bu buz rafları eriyip zayıfladığında, kara tabanlı buzun daha fazla denize kaymasına neden olur ve deniz seviyesi yükselir.

Bilim insanları, bu durumun esas nedenini sıcak okyanus akıntılarının buzun altından erittiğini belirtti. 2000 ile 2020 yılları arasında, basal erimenin hızında "geniş çaplı ve yaygın" bir artış olduğu ve bu artışın okyanus sıcaklığının yükselmesini takip ettiği bulundu.

Ayrıca, bu çalışma, Grönland'ın buz levhalarının neden olduğu deniz seviyesi yükselmesi sorununun ne kadar hızlı değiştiği konusunda bir genel anlayışa katkıda bulunmaktadır.

Bu gelişmeler göz önüne alındığında, dünya tarafından sera gazı salınımını azaltma konusundaki adımların buzulların ve okyanus seviyelerinin geleceği üzerinde büyük bir etkisi olabilecektir.