Haber: Damla Oya Erman

SpaceX'in son fırlatmasıyla Falcon 9 roketi, 22 Starlink internet uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı. Bu olay, 17 Ekim tarihinde Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleşti ve saat 20:39 EDT'de (18 Ekim GMT 00:39) gerçekleşti.

Bu dikkat çekici fırlatma, Falcon 9'in ilk aşamasının 16. kez kullanıldığı bir anı temsil ediyor. Roketin ilk aşaması, fırlatmadan yaklaşık 8.5 dakika sonra "Just Read the Instructions" adlı deniz platformuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bu iniş, SpaceX'in yeniden kullanım rekoruna bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

Fırlatmanın ardından 22 Starlink uydusu, Falcon 9'un üst aşamasından yaklaşık 65 dakika sonra ayrılarak kendi yörüngelerine yerleştirildi.

SpaceX, 2023 yılında şu ana kadar 70'ten fazla yörünge misyonunu başlatarak büyük bir faaliyet gösterdi. Bu görevlerin büyük bir kısmı, şirketin Starlink mega uydu ağı inşasına katkıda bulunma amacıyla gerçekleştirildi.

Starlink, dünya genelinde internet hizmeti sunma amacı taşıyan bir uydu ağıdır ve mevcut olarak sayıları uydudan oluşmaktadır. Ancak bu sayı, yeni fırlatmalarla hızla artmaya devam ediyor.