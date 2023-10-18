Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ATO Congresium'da düzenlenen Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı Açılış Töreni'nde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında, dün gece Gazze'de bir hastanenin bombalanmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Uraloğlu, "Oradaki masum insanların bu şekilde katledilmesini hiçbir vicdan kabul etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da devreye yoğun bir şekilde girdiği çalışmalarla, inşallah bir an önce oradaki mevcut durum biter diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu; Türksat, TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan ve CTECH firmalarının bir araya gelmesiyle, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) üretiminin başladığını bildirerek, "Şimdi de bu çalıştayla Türksat 6A'da olduğu gibi yakın yörünge ve küp uydularında sektörün liderlerini bir araya getirdik. Böylece yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasındaki işbirliğinin ilk ve en önemli adımlarını atmış olduk." diye konuştu.

Gerçek manada uzay serüveninin 1994'te Türksat 1B uydusuyla başladığına dikkati çeken Uraloğlu, "2021'de Türkiye Uzay Ajansının kuruluşu ve 2022 yılında da Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı ile çok daha büyük ve farklı bir boyut kazandı. Hiç şüphesiz kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına, bilim insanı yetiştirmekten uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede uydu teknolojileri, en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ülkeyi uydu alanında üstün yetkinliklere kavuşturmak, gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösterdiklerini belirtirken, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

"Türksat 6A, Haziran 2024'te fırlatılacak"

Türkiye'nin, Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını aynı yıl içinde uzaya göndererek, uydu haberleşme yeteneğini önemli ölçüde artırdığını belirten Uraloğlu, "Şimdi ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. Türksat 6A, pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimini gerçekleştireceğiz. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda, haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ülkenin uydu çalışmalarının sadece Türksat uydularıyla da sınırlı olmadığına işaret eden Uraloğlu, 2012 ve 2016'da fırlatılan Göktürk gözlem uydularının, üniversite ve savunma sanayisindeki paydaşlar tarafından geliştirilen küp uyduların ve son yıllarda başlatılan yakın yörünge takım uydu projelerinin, Türkiye'nin bu alanda ne kadar iddialı olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, gençlerin uydu teknolojilerine gösterdiği ilginin umut verici olduğuna dikkati çekerek, TEKNOFEST'in ilk kez düzenlendiği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafenin, uydu ve uzay çalışmalarında Türkiye'nin nereye varabileceğini gösterdiğini söyledi.

TEKNOFEST kuşağı gençlerin, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye başladığını belirten Uraloğlu, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi takımlarından biri şirket kurarak cep uydu tasarlamış ve alçak yörüngeye bu uydularını yerleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Yerli bir firmamız, dünya çapında yeni bir teknoloji olan cep uydular üzerinden veri hizmeti sağlayarak, Türkiye'den doğan ve global arenada rekabetçi olmayı hedefleyen uydu teknolojileri girişimlerinden biri olarak dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, çalıştayla uydu teknolojileri alanında Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceğinin tartışıldığı, akademi, özel sektör ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağladıklarını aktarırken, "Çalıştayın çıktılarının, uydu ve uzay sektörümüzün geleceğinin şekillenmesi adına çok önem arz ettiğini düşünüyorum." dedi.

"Her şeyi ülkemizin uzayda daha fazla söz sahibi olması için yapıyoruz"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da çalıştayla, Türkiye'nin geleceğine imza atacak, uzay çalışmalarına yeni bir vizyon sunacak ve bütün sektör paydaşlarının ufkunu açacak fikirler ortaya koyacaklarını söyledi.

Türkiye adına kayıtlı ilk uydu olan Türksat 1B'nin 1994'te jeosenkron yörüngeden televizyon yayıncılığı ve haberleşme hizmeti vermek üzere uzaya gönderildiğini belirten Ertok, geçen 29 yılda Türkiye adına kayıtlı 23 uydunun uzaya gönderildiğini bildirdi.

Ertok, Türkiye'nin uydu teknolojileri geliştirme alanında geldiği en ileri noktanın Türksat 6A uydusu olduğunu belirterek, "Aralık 2014’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla başlatılan projede artık sona yaklaşmış bulunmaktayız." diye konuştu. Ertok,Türksat gibi uydu operatörlerinin, yakın yörüngeden jeosenkron yörüngeye kadar farklı uydu sistemleri üzerinden müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek adına uydu ve yer sistemleri yatırımları yaptığını ve farklı işbirlikleriyle etki alanını artırmaya odaklandığını söyledi.

Uydu sektöründe gerçekleşen tüm bu gelişmelerde en önemli kriterin maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir kalmak olduğunu aktaran Ertok, şunları kaydetti:

"Biz, yeni vizyon ve yeni ufuklar peşinde koşuyoruz. Yeteneklerimizi biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Teknolojik değişimler yaşıyoruz, ama biz teknolojik dönüşümün de peşindeyiz. Teknolojik dönüşümü de 'sürekli iyileştirme' ile gerçekleştirebileceğimizin farkındayız. Bu çalıştayı da sürekli iyileştirme çabalarının ortaya koyduğu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Biz yaptığımız her şeyi ülkemizin uzayda daha fazla söz sahibi olması için yapıyoruz. Konuyu milli bir mesele olarak ele alıyoruz. Tüm milli meselelerde olduğu gibi bu alanda da her türlü işbirliğine hazırız."

Bakan Uraloğu, açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret etti.

Öte yandan, iki gün sürecek çalıştayda, uydu ve savunma sanayi sektörünün önde gelen kuruluşları bir araya geliyor. Çalıştay kapsamında düzenlenecek oturumlarda, küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere "Yeni Uzay" kavramı ele alınacak.