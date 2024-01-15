Haber: Damla Oya Erman

Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden kalkacak olan Falcon 9 roketi, 7:27 p.m. EST'de (15 Ocak, 00:27 GMT) başlayan dört saatlik bir pencere içinde 23 Starlink uyduyu taşıyacak. Fırlatma başlangıçta Cumartesi akşamı (13 Ocak) planlanmıştı, ancak muhtemelen kötü hava koşulları nedeniyle bir gün ertelendi.

Fırlatma, pencerenin açılmasından yaklaşık beş dakika önce SpaceX'in X platformundan canlı olarak izlenebilecek.

Falcon 9'un ilk aşaması, her şey plana uygun giderse kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra A Shortfall of Gravitas adlı drone gemisine başarılı bir iniş yapacak. Bu roket, SpaceX'in 12. fırlatma ve inişi olacak; daha önce yedi Starlink görevini başarıyla tamamladı.

Falcon 9'un üst kademesi, 23 Starlink uydusunu düşük yörüngeye taşımaya devam edecek ve bu uydular, kalkıştan yaklaşık 64.5 dakika sonra oraya bırakılacak.

Starlink, SpaceX'in genişbant mega uydu ağıdır ve şu anda 5,250'den fazla operasyonel uydu içermektedir. Ancak Pazar günü planlanan fırlatma ile bu sayının artması beklenmektedir.