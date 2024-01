Haber: Damla Oya Erman

Oyun endüstrisi analistlerinin raporlarına göre, bu yıl içinde Nintendo Switch platformunda tamı tamına 2360 oyun piyasaya sürüldü, ki bu bir rekor!

Nintendo'nun hibrit taşınabilir konsolu 2023'e altıncı yılını geride bırakarak girmiş ve hayranlarının yüksek beklentilerini karşılamış gibi görünüyor. Yıl boyunca, özellikle de birinci parti oyunlarla, Switch'in güçlü performans sergilediği belirtiliyor. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi beklenen başlıkların yanı sıra Super Mario RPG, Pikmin 4 ve Metroid Prime Remastered gibi sürpriz oyunlar da bu başarıya katkıda bulundu.

NPD Grubu'nun satış analisti Mat Piscatella'nın belirttiğine göre, Nintendo Switch, 2023 yılında ABD'deki en çok oyun çıkaran ikinci platform oldu. Ancak, Steam'in 14,532 başlıkla rekor kırmasına rağmen, Switch'in bu alandaki başarısı oldukça etkileyici.

Nintendo eShop üzerindeki dijital satışlarda Suika Game gibi sürpriz hit oyunların da olduğu rapor ediliyor. Japon yayıncıların oyunu çevrimiçi oynaması nedeniyle Tears of the Kingdom'ı satışta geride bırakan Suika Game, düşük fiyatıyla dikkat çekti. Ayrıca, diğer en çok satanlar arasında Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder ve Dragon Quest Monsters: The Dark Prince gibi oyunlar bulunuyor.

2024'e girerken Nintendo Switch, Paper Mario: The Thousand-Year Door'un yeniden yapımı, Prenses Peach'i konu alan bir oyun ve Mario vs. Donkey Kong'un bir yeniden yapımı gibi birinci parti oyunlarla güçlü bir çizgiye sahip. Ayrıca, üçüncü parti oyunlar arasında Prince of Persia: The Lost Crown ve Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy gibi heyecan verici başlıklar da yer alıyor.

Nintendo'nun halefi üzerinde çalıştığına dair söylentiler ve beklenmedik sürpriz başlıkların bu yıl içinde duyurulabileceği konuşuluyor. Nintendo Switch'in sürekli başarısı, şirketin sistemi destekleme konusunda hala istikrarlı olduğunu gösteriyor.