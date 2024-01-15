Haber: Damla Oya Erman

8 Ocak'ta United Launch Alliance Vulcan Centaur roketiyle Ay'a fırlatılan Peregrine, booster'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra kritik bir yakıt sızıntısı yaşadı. Bu yakıt kaybı, Peregrine'in önümüzdeki ay Ay'a yumuşak bir iniş yapma şansını ortadan kaldırdı. Şirket, aracı mümkün olan en uzun süre canlı tutma çabasında olsa da, Peregrine'in günleri, yörüngesi nedeniyle kesin sayılıyor.

Astrobotic'in Cumartesi günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı güncellemede, "Analiz çabalarımız, yakıt sızıntısı nedeniyle aracın yörüngesine dair tahmin belirsizliği ekleyen zorlu bir süreç geçirdi" ifadeleri kullanıldı. "En son değerlendirmemiz şimdi aracın muhtemelen Dünya'nın atmosferinde yanacak bir yol izlediğini gösteriyor."

Astrobotic, Peregrine'in Dünya atmosferine çarpabileceği tahmini tarihini belirtmedi, ancak şirketin mühendisleri aracı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Peregrine, Pazar günü itibarıyla Dünya'dan yaklaşık 242,000 mil (389,000 kilometre) uzaklıkta, Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin hemen ötesinde bulunuyordu. Ay, genellikle Dünya'ya yaklaşık 238,000 mil (384,400 km) uzaklıkta döner.

Astrobotic'in özel Peregrine Ay aracı, şimdiye kadar fırlatılan ilk Amerikan özel Ay aracı olma özelliğini taşıyor ve NASA deneylerini ve ticari yükleri Ay'a taşıyan ilk görev olarak dikkat çekiyor. Peregrine, 5 NASA deneyi ve Celestis ile Elysium Space şirketleri için bir Ay gömme töreni için insan kalıntıları dahil olmak üzere çeşitli müşteriler için 15 diğer yük taşıyor.

Astrobotic, güncellemede, "Yakıt sızıntısı, ekibin öncelikli konusu olmaktan çıktı, ancak hala yumuşak bir Ay inişi mümkün değil" dedi. Astrobotic yetkilileri ve NASA'nın, görevin durumu hakkında Perşembe günü (18 Ocak) bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.