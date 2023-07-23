Sosyal medyada gündem olan ve kısa sürede dünya basınında da yankı uyandırdı. Avustralya'da bir Tiktok kullanıcısının kayda aldığı görüntüde havada 'karanlık bir kütle' göze çarptı. Görüntüyü yorumlayan Sidneyliler kütleyi 'sıvı bir metal' gibi olduğunu söyledi.

Görüntünün yayılması üzerine ilginç yorumlar da gelmeye başladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı havada süzülen karanlık, ruh benzeri bir figürü olan Harry Potter serisinde bulunan 'Ruh emiciler'e benzetti. Bazı kullanıcılar ise duruma bilimsel yaklaştı ve kütlenin aslında yerden alçakta görünen bir bulut türü olan bir 'skud bulutu 'olduğu sonucuna vardı.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Monash Üniversitesi'ndeki Dünya, Atmosfer ve Çevre Okulu'ndan Martin Singh görüntünün 'ilginç' olduğuna vurgu yaptı. Bu tarz bulutların nadir nem oranlarında ortaya çıktığını belirten Singh, “Bu bulutlar yağmur ve fırtınanın altında buharlaşıp havayı nemlendirdiğinde ikincil bir bulut oluşumunda ortaya çıkar” dedi.

HABER:MERVE ELÇİ