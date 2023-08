Damla Oya Erman

X'e yönlendirilen linkler arasında New York Times, Reuters, Facebook, Substack ve X'in rakipleri Bluesky ve Threads gibi sitelere yönlendirenler, CNN muhabirlerinin gözlemlerine göre normalde hemen yüklenen sürelere kıyasla yaklaşık 5 saniye sürede yüklendi. NBA.com, CNN, perakendeci Target ve diğer bazı siteler ise bu sorundan etkilenmedi.

Gecikmeler ilk olarak teknoloji forumu Hacker News kullanıcıları tarafından rapor edildi. Ancak, gecikmeler bazı kullanıcılar için Salı öğleden sonra çözülmüş gibi görünüyordu.

Link yükleme sürelerindeki bu gecikmelerin nedeni henüz net değil. X, CNN'nin yaptığı çoklu taleplere yanıt vermedi. X, geçen yıl siteyi satın aldıktan ve personelin büyük bir kısmını işten çıkardıktan sonra teknik sorunlarla mücadele etti.

Ancak, bu gecikmeler X'in rakip platformların sitelerini ve Elon Musk'ın eleştirdiği haber kuruluşlarını da etkiledi. Musk, bu yılın başlarında platformunun yeni ücretli doğrulama programı için ödeme yapmaktan kaçınan New York Times ile tartıştı ve ayrıca bu kuruluşun "iptal edilmesini" istedi.

New York Times'ın sitesine yönlendiren linklerdeki gecikme, bir bilgisayar üzerinde basit komutlarla kolayca doğrulandı. Siber güvenlik araştırmacısı Will Dormann, New York Times web sitesini Mac'indeki temel bir komut programına takıp bu web sitesinin yükleme süresini sahte bir web sitesinin yükleme süresiyle karşılaştırdı. New York Times sitesinin yükleme süresi yaklaşık 4.5 saniye daha uzundu.

X, diğer platformlar gibi, platformda paylaşılan linklere tıklama yapan kullanıcılar hakkında bilgi toplamak için bir link kısaltma hizmeti kullanıyor. X'in link kısaltma hizmetine yönlendirilen New York Times makalesinin diğer aynı link kısaltma hizmetini kullanan web sitelerine göre çok daha uzun süre yüklendiği durumda, "bu, X tarafından işletilen kısaltıcının sunucu tarafından yapılan hilelerin açık bir göstergesidir," dedi Dormann.

New York Times, geciklemeyi gözlemlediğini ancak "Bu hareketin nedeni hakkında platformdan herhangi bir açıklama almadık," dedi.

Facebook ve Threads'in ebeveyn şirketi olan Meta, gecikme konusundaki yorumlara cevap vermedi. Ancak CEO Mark Zuckerberg, Threads üzerinde konuyla ilgili bir gönderiye düşünceli bir yüz ifadesi emojisi ile cevap verdi.

Bu gecikmeler, Substack'in kurucu ortaklarının da dikkatini çekti. Chris Best, Hamish McKenzie ve Jairaj Sethi, X'in bu tür davranışlarına karşı doğrudan tepki olarak Substack'i oluşturduklarını söyledi.

Reuters ise, "X'teki Reuters hikayelerine yönelik linkleri açmada gecikme konusundaki raporların farkındayız. Durumu inceliyoruz," şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu yaşananlar, X'in geçen yıl rakip sosyal medya hizmetlerine yönelik linkleri yasaklama kararı alması sonucu gelen tepkilere benziyor. Ancak daha sonra bu karar geri alındı. Ayrıca, son aylarda Musk'ın şirketin personelini azaltması ve altyapı harcamalarını kesmesi sonucu tweetleri okuma, fotoğraf görüntüleme ve bağlantılara tıklama yeteneklerini etkileyen bir dizi kesinti ve teknik sorun yaşandı.