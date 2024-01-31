Haber: Dinçer Karacalar

Türkiye’de 20 yılı aşkın zamandır saç ekimi, medikal danışmanlık ve sağlık turizmi alanlarında hizmet veren Trawellmed Sağlık Turizmi ve Songül Alcı Saç Ekim Kliniği Yöneticisi ve Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, tecrübesini televizyonculuk alanında da sunmaya devam ediyor. 2022 yılında ATV Avrupa kanalında sunduğu sağlık programı ile beğeni kazanan Alcı, Beyaz Tv’de Perşembe günleri ekrana gelen “Güzel Bir Gün” programının sunuculuğunu üslendi. Sağlık, sağlıklı yaşam, güzellik, estetik, enerji, ilişkiler ve yaşama dair güncel konuların ve uzman konukların yer aldığı program Perşembe günleri 07.45 - 08.45 saatlerinde yayınlanıyor.

Sağlık Turizminde geliştirdiği “Danışma Noktası” iş modeli 2023 yılının çok konuşulan girişimlerine imza attı.

Başarılı girişimci ve iş insanı Songül Alcı, 2023 yılında duyurduğu “Danışma Noktası” ile takdir toplarken, geliştirdiği iş modelini şöyle özetledi. “Bu danışma noktalarının en önemli özelliği, hastalar sahipsiz kalmayacak. İşlem sonrası muhatap bulamamaktan şikayet eden hastalara her an ulaşabilecekleri danışmanlar hizmet verecek ve çözüm sunacak. Bu Türkiye’deki sağlık turizmi kalitesi açısından çok önemli bir iş modeli. Otelini seçen turist bu iş modeli aracılığı ile sağlık noktasını da seçebilecek. Saç ekimi başta olmak üzere diş, obezite cerrahisi, estetik cerrahi ve daha birçok branşta sağlık turistine yol gösteriyoruz.” Dedi.

Kariyerinde 3 ödül

Kariyer yaşamını 3 ödülle taçlandıran Songül Alcı, www.mansetteyyiz.com’da da köşe yazarlığı yapıyor.