Amerika’da ilk defa konser veren Türkiye’nin efsane ikilisi Eda ve Metin Özülkü New Jersey’in en sevilen mekanlarından biri olan New Jersey Acoustic’te hayranları ile buluştu.

Birlikteliklerinin ilk gününden bu güne birbirlerine yaptıkları şarkılar ile seyirciyi kendine hayran bırakan Özülkü çifti New York’ta ki Türk’lerin buluşma noktası olan New Jersey Acoustic’te çifti hayranlarına geçmişten günümüze unutulmaz bir gece yaşattı.

New Jersey Acoustic sahibi Mehmet Akçetin Metin Özülkü’nün mikrofonunu alarak, tekliflerini kabul edip geldikleri için Özülkü çiftine ayrıca teşekkür etti. İlk defa Amerika’ya gelen Özülkü çiftini Türkiye ve Avrupa’dan sonra Amerika’da keşfetti.