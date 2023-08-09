HABER:DUHA SENA OSKAY

TASS haber ajansında yer alan habere göre Güney Kıbrıs'taki Rusya Büyükelçiliği'nin kısa süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacak. TASS muhabiri, bu haberin kaynağını büyükelçilikteki bir temsilciye dayandırdı.

Haber ajansı, büyükelçilikteki kaynağın, "Çok yakın gelecekte Lefkoşa'nın şehrinin kuzey tarafında konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacağız" dediğini bildiriyor.

Rusya'nın konsolosluk açma kararı dünyada geniş bir yankı uyandırdı. Rusya böylece Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke olacak.