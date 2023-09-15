CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel canlı yayında, genel başkanlığa adaylığını açıklıyor.

Özel’in açıklamasından satır başları şöyle:

“Bu bir yolculuğun hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir.”

“Ellerinizdeki kitapçık bu amasız, fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır.”

“Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.”

“Partimizde karar alma ve aday belirleme süreçleri neredeyse tamamen merkezileşmiştir. Ön seçim terkedilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirilmesiyle belirlenmektedir.”

“Ukrayna Rusya savaşını, Suriye Yönetimi ile ilişkileri, NATo’nun genişleme krizini dış politikadan sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmadan takip eden ve danışmanlar üzerinden yöneten parti yönetimi kurultay sürecisini de örgütten sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmadan yönetmeyi tercih etmiştir.”

“Kayyum uygulamasına itiraz eden bir parti olarak geçici kurullar eliyle örgütlerin yönetilmesi kabul edilemez”

"Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin en büyük umutsuzluğu ile giremeyiz. Buna izin vermeyeceğim"

Ayrıntılar geliyor…