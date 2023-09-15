Haber: Dinçer Karacalar

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Karaoğlu, Buca’ya 1968 yılında geldiğini, tüm eğitim hayatını burada tamamladığını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan ve Karaoğlu Yapı ile Buca’da örnek nitelikte birçok projeyi hayata geçirip, işi çocuklarına emanet eden Karaoğlu 1995’te antik sikke ve obje koleksiyonu biriktirmeye başladı ve dünya üzerinde bilimsel çalışmalara konu oldu.

“Ulu Önderimizin izinde hizmet etmek istiyorum”

Kendisi için adeta bir tutku olan Buca’yı 2019 yerel seçimlerinde yönetmeye talip olan Karaoğlu, “Bugün sizlerin desteği ve isteğiyle yeniden o tutkunun peşindeyim. Buca Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı ilan ediyorum” dedi.

Karaoğlu, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli yöneticileri görev verirse ben de Atamızın izinden, donanımlı, liyakatli bir ekiple tutkum Buca’ya hizmet etmek istiyorum. Bu sadece bir tutku değil, bir hayal aynı zamanda. Bu hayalin içinde gerçekleştirmek istediğim birçok proje var, yakında sizlerle paylaşacağım” diye konuştu.

Yol arkadaşlarının gençler, kadınlar, emekçiler, emekliler, engelliler olduğunu belirten Karaoğlu, “Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Siz Buca’lıları da 2024 Yerel Seçimlerinde bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum” diyerek yol arkadaşları Vedat Yaşar, Haşim Karaman, Handan Özün, Orhan Çelik, Aytaç Karsal,Seçil Koç, İbrahim Polat, Levent Aysel, İlhan Bolca, Erhan Güney, Deniz Güner, Hakan Gülen ve Melek Akyüz’e de ayrı ayrı teşekkür etti.

Karaoğlu, tüm Bucalıları bu ekibin bir parçası olmaya davet etti.