Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği için 'Avrupa Birliği' restine ilk yanıt NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini desteklediğini söyledi.

Vilnius Zirvesi öncesi açıklamada bulunan Stolstenberg Türkiye’nin yanı sıra İsveç’e de dair mesajlar verdi.

"OLUMLU KARAR ÇIKMASI MÜMKÜN"

Stolstenberg İsveç’in üyeliği ile ilgili çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Vilnius'ta İsveç'le ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'a doğru yola çıkarken "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" diye konuşmuştu.

HABER: DUHA SENA OSKAY