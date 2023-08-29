ANKARA AA- Koç, sosyal medya hesabından, e-Devlet üzerinden yapılan üniversite kayıt başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu

Paylaşımına "Öğrencilerin tercihi, hızlı ve kolay kayıt" ifadesiyle başlayan Koç, şunları kaydetti:

"Üniversite kayıtlarının başlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden öğrencilerimizin yüzde 53,7'si kaydını e-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Bugün 00.00'da açılan 'http://ddo.link/uni-kayit' hizmetimiz 20 saat içinde 3 milyon 696 bin 947 kez kullanıldı. Hayatınızı kolaylaştıran hizmetleriyle DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı sayesinde artık üniversite kaydı da çok kolay."