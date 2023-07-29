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Alman bilim insanları tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Rusya'nın doğusu  Kolima Nehri yakınlarında bir süredir araştırmalarını devam eden bilim insanları donmuş toprağa (permafrost) gömülü olan solucanları hayata döndürmeyi başardı. 

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Uzunluğu 1 milimetreden daha kısa olan minik solucanlar, büyümeleri için besleyici gıdalarla dolu bir kap içerisinde hayata döndürüldü. Bir süre sonra solucanların hareket edildiği görüldü. Bu solucanlar 1 ay içinde öldü ancak üremeyi ve nesillerini devam ettirmeyi başardı.

Yapılan araştırmaların devamında bu türün buz devrinden beri uyuduğu belirlendi.

HABER: MERVE ELÇİ