HABER: DİNÇER KARACALAR

Mustafa Ceceli’nin “Kalpten” adlı albümünün, “Hüsran” adlı çıkış şarkısı ve Beyza Durmaz'ın “Olan Var Olmayan” adlı şarkının söz yazarı ve bestecisi olarak , Tuğba Yurt ‘un ‘’Sığınak ‘’ adlı ilk solo çalışmasının müziği kendisine ait olan ,müzik dünyasında dikkatleri çeken Ali Cem Çehreli, prodüktörlüğünü ve yönetmenliğini Efe Cansoy'un yaptığı, The Dark World Production etiketiyle yayınlanan, söz-beste ve düzenlemesi Onur Nak'a ait olan “Saat” adlı şarkısıyla müzik dünyasına yorumcu olarak merhaba dedi.

Bamsession'ın Suna Bar etiketiyle yayınlanan, ChillOud isimli etnik müziğin öğelerini barındıran enstrumental albümünde söz müzik ve düzenlemelerinde yer aldı. Dünyada birçok compilation albümde bu şarkılar yer aldı. İtalya’nın ünlü müzisyenlerinden Nemasproject’in yayınladığı “Snow In İstanbul” isimli albümündeki şarkıların söz, beste ve düzenlemelerinde yer aldı. Bu albümün aynı zamanda ismini taşıyan Snow in İstanbul isimli şarkı Buddha Bar kataloğunun special edition serisinde yer aldı. Kunsertu grubunun Rosa isimli albümündeki Ora Chi Sai isimli şarkıda hem yorumcu, hem de aranjör kimliğiyle yer aldı. Kaumas Records'un yayınladığı Vision albümündeki dokuz şarkının düzenlemelerinde yer aldı. Selim Gülgören'in ‘’Ohh Be’’ isimli şarkısının söz ve müziğinde yer aldı. Doğukan Medetoğlu'nun Bulamadığım Cevaplar Güler ,Gel De Yat Uyu Şimdi ve İlk Ve Son isimli şarkılarında düzenlemeleriyle ve Son Gülen İyi yer aldı. Ali Cem Çehreli müziğin mutfağında da sayısız başarıya imza attı.



Önümüzdeki aylarda yorumcu kimliğiyle bir çok bestesinin hazır olduğunu söyleyen Ali Cem Çehreli , aynı zamanda da dinleyiciye hit şarkılar sunmaya devam edeceğini belirtti.



