Haber: Damla Oya Erman

Bu hafta, gerçeklik yıldızı ve iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ın kıyafet markası Skims, mücevher markası Swarovski ile yeni bir işbirliği duyurdu: 7 Kasım'da piyasaya sürülecek olan parlayan kristal tulumlar, elbiseler ve hatta iç çamaşırları için bir koleksiyon.

Kardashian, bir basın açıklamasında, "Bu işbirliği ile gerçekten bireysel yaratıcılığı kutlamak ve her gün giyinirken daha fazla cazibe katmak istedik," dedi.

Kristal süslemeli iç çamaşırı ve üçgen sütyenler, Skims'in en son sunduğu ürünler arasında bulunuyor. Kardashian'ın markası, bu dönemde denemeler yapma yolunda ilerlerken, bu hafta içinde "meme sütyeni" adı verilen ve giyenlere sürekli görünen meme uçları izlenimi veren tartışmalı bir ürünü tanıttı. Ayrıca NBA'nin resmi iç çamaşırı markası oldu.

Kristal işlemeli tulumlar, ışıltılı ikinci cilt elbiseleri ve Skims x Swarovski koleksiyonunda süslenmiş ten rengi tulumlar ve kristal kaplı iç çamaşırları da yer alıyor. Skims'in genellikle sunduğu minimalist vücut şekillendirme ürünlerinden farklı olsa da, iç çamaşırı kategorisinde sıradan bir seçenek gibi görünmüyor.

Swarovski, uzun yıllardır moda dünyasının içinde olan bir firma ve birçok tanınmış tasarımcıyla işbirliği yapmış bir geçmişe sahip. 1950'lerde, Coco Chanel, dikkat çekici ve kontrast eklemek için abartılı takılara ilgi gösterirken, Swarovski'nin kurucusu Daniel Swarovski, Maison Gripoix ve Robert Goossens gibi Chanel'in mücevher tasarımcıları ile yakın çalışarak moda evinin şovları ve sunumları için kostüm parçaları yaratıyordu.

Swarovski aynı şekilde 1950'lerin ve 60'ların boyunca Lanvin, Dior, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi markalarla yakın ilişkiler kurarak, örneğin Christian Dior için ince brokar elbiseleri süsledi ve Cristóbal Balenciaga için ihtişamlı bel kısmı yüksek elbiseleri süsledi. Swarovski, 1957 yılında kuzey ışıklarının parıltılı ışığından ilham alan canlı bir taş yarattı ve bu taşlar, hala arşivlerinde bulunan siyah bir Dior kokteyl elbisesinin merkezi haline geldi.

Bu modabrandalarla olan ilişkiler, onlarca yıl boyunca devam etti ve etkileyici podyum anlarına mühendislik yaptı. Örneğin, Viktor & Rolf'ün 1999 Sonbahar-Kış şovu, "Rus Bebeği" sunumuyla moda tarihine geçti. Model Maggie Rizer'ın dönen bir platformda durarak yavaşça dokuz Swarovski kristal işlemeli couture kıyafetle kaplandığı bu etkileyici an, moda dünyasında hala hafızalarda.

Swarovski, bir sonraki büyük moda olayını yaratma konusunda 15 yıl beklemek zorunda kaldı, ancak bu bekleyiş sona erdi. 2014 yılında, mücevher markası, New York City'deki Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi'nin yıllık ödül töreninde Rihanna tarafından giyilen tamamen şeffaf elbiseyi yaratmak için Adam Selman ile işbirliği yaptı. Markanın taşlarını 230.000'den fazla içeren ve hemen hemen hiçbir şeyi hayal etmeye bırakmayan bu elbise, dünya genelinde büyük ilgi gördü.

Son Swarovski işbirliği belki haute couture kadar olmasa da, kesinlikle daha ulaşılabilir. Şimdi, yeni Skims sütyenlerini giyen herkes, elbisesinin mütevaziliği hakkında sorulduğunda Rihanna'nın unutulmaz cevabını kullanabilir: "Kaplılar! Swarovski kristalleriyle, kızım!"