Haber: Damla Oya Erman

Oyuncu, kariyerinin zirvesine özellikle "Örümcek Adam" serisindeki unutulmaz performanslarıyla ulaştı.

Emma Stone, 1988 yılında Scottsdale, Arizona'da doğdu ve oyunculuk kariyerine genç yaşta başladı. 2007 yılında televizyon dizileri ve kısa filmlerle adını duyurduktan sonra, büyük çıkışını 2010 yapımı "Zombieland" ve "Easy A" filmleriyle gerçekleştirdi.

Ancak Emma Stone'u gerçek bir süperstar haline getiren şüphesiz ki "Örümcek Adam" serisinde Gwen Stacy karakterini canlandırması oldu. 2012 yapımı "The Amazing Spider-Man" ve 2014 yapımı "The Amazing Spider-Man 2" filmlerindeki performansı, geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni topladı.

Emma Stone, "La La Land" filmiyle de büyük bir çıkış yakalayarak En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazandı. Bu başarılarının yanı sıra "Crazy, Stupid, Love", "The Help", ve "Birdman" gibi birçok önemli filmde rol aldı.

35 yaşına giren Emma Stone'un gelecekteki projeleri merakla bekleniyor. Oyuncunun kariyeri boyunca gösterdiği yetenek ve çeşitli rollerle hala parlak bir geleceği olduğu kesin.

Emma Stone'a doğum günü kutlamaları ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz!