SOFYA AA- Ağustos ayı için hazırlanan "Avrupa'nın Parkları" dosya haberleri çerçevesinde "Sofya'nın akciğerleri" olarak anılan Borisova Gradina Parkı'nın tarihçesi, özellikleri ve parkın ziyaretçilerine sunduğu imkanlar derlendi.

Çar Ferdinand döneminde, Sofya Belediye Meclisi, şehir çobanlarının kullandığı ve bir bölümü eski Rus mezarlığı olan geniş bir alanda modern bir şehir parkı kurulmasına karar verdi.

Park, 1882 yılında temeli atıldığında bugün nüfusu 1,7 milyon olan başkentin neredeyse sınırında bulunuyordu. “Tzarigradsko Şose” (İstanbul yolu) adlı bulvarın başında “Kartallı Köprü”nün yanında bulunan parkın girişinde, “Ariana” Göleti'nin yanında Ferdinand'ın oğlu Çar 3. Boris’in anıtı yer alıyor.



Fotoğraf: Ihvan Radoykov/AA

Ülkeye davet edilen İsviçreli uzman Daniel Neff, 3 bin 300 dönümlük bir alana kurulan parka ilk aşamada 10 bin fidan dikti. İki yılda parkın alanı 14 dönüme genişledi ve büyümeye devam etti.

Park; meşe, dişbudak, çınar ve huş ağaçları ile zenginleştirildi.

“Şehrin akciğerleri” olarak bilinen parktaki ağaçların ortalama yaşı 110.

Parkta spor tesislerinin yanı sıra gözlemevi bulunuyor

Parka zaman içinde birçok tesis kuruldu.

Borisova Gradina’nın hemen girişinde, hafta sonları kurulan ve yazın bisiklet, kışın kayak malzemelerinin satıldığı pazarın yanında ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı Vasil Levski Stadyumu yer alıyor.

Yine giriş bölümündeki Ariana Göleti'nde yazın küçük tekneler geziyor, kışın ise bu alan bir buz pateni pistine dönüştürülüyor.

Parkın en tenha yerlerinden biri olarak bilinen kurbağa ve kırmızı balıkların yüzdüğü “Papatyalı Göl”ün etrafında genellikle bebek arabaları ile parka gelen anneler buluşuyor.

Parkın kilometrelerce uzunluğundaki gezinti güzergahları ve geniş ağaçlık alanları yazın sıcak günlerinde serinlik ve daha temiz bir hava arayan Sofyalıların tercihi oluyor.

Balkanlar’ın ilk gözlemevlerinden biri de parka 1894’te kuruldu ve bugün astronomi meraklısı öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor.

Parka, 1920 sonrasında edebiyat, bilim ve siyasette ünlü Bulgarların büstleri yerleştirilmeye başlandı.

Ülkede 1989 yılına dek 65 yıl süren komünizm iktidarında ideolojik sanatın ağır basması nedeniyle bugün parkta eski Sovyetler Birliği’nin (SSCB) Kızıl Ordusu'nu yücelten, “Yoldaşlar Anıtı” olarak adlandırılan dev bir heykeller kompozisyonunu görmek mümkün.

Park alanına, son yıllarda çocuk eğlence merkezi, restoran, tenis kortu, bisiklet yarış pisti, açık hava tiyatrosu, binicilik alanı gibi birçok tesis eklendi.