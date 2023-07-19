İSTANBUL AA- İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yazılım ihracatı stratejisine destek olmak için nitelikli beyin gücü yetiştirmeyi hedefleyen SoftITo için 168 kişilik eğitim kontenjanına karşın 9 bin 200 başvuru alındı. Gerçekleştirilen 7 farklı başlıktaki eğitim sonunda SoftITo mezun sayısı 146 oldu.

Akademi için öncelikle şirketlerin hangi alanlarda, nasıl yazılımcılara ihtiyacı olduğu belirlendi. Gerek sektör temsilcileri gerekse insan kaynakları şirketleri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Front-end, Back-end, Mobile, Game Developer, Veri Analitiği, Bilişim Güvenliği, Embedded Systems olmak üzere 7 ana ihtiyaç alanı tespit edildi. 7 eğitim alanında 32 uzman eğitmenle çalışıldı.

160 saat online, 160 saat yüz yüze eğitim verildi

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) sınıflar oluşturuldu. 24'er kişilik 3 sınıf, cihaz ve teknik donanım ile donatıldı.

Sürecin yönetilip, kontrol edilmesi için de "www.softito.com.tr" sayfası oluşturuldu.

Seçmeler, tamamen objektif kriterler üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar, online olarak genel bilişim, yetenek, İngilizce, teknik bilgi ve sözlü teknik mülakata tabi tutuldu. Sonrasında önce 160 saatlik online eğitime alındı. Proje/makale hazırlama ve çeşitli ödevler için yapılan bitirme sınavı sonrası ise 5 ayrı aşamada elemeyi geçen adaylar için yüz yüze eğitim süreci başlamış oldu. Çoğunlukla uygulamalı 160 saatlik yüz yüze eğitimde de aynı aşamalar takip edildi.

"Hem en güncel bilgi olsun hem piyasanın ihtiyacını karşılasın hedefiyle yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hedeflerinin, yazılım sektörüne güçlü insan kaynağı yetiştirmek, girişimcilik ile istihdam hedefli yazılım ekosistemi oluşturmak olduğunu ifade etti.

7 farklı eğitim başlığında neleri öğretmek gerektiğini uzun araştırmalar sonucunda belirlediklerini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Akademideki eğitim müfredatı hem en güncel bilgi olsun hem piyasanın ihtiyacını karşılasın hedefiyle yola çıktık. Müfredatın nasıl olacağına karar verildikten sonra bu eğitimleri en iyi verebilecek olan, akademik yönü yanında piyasa bilgisi de olan eğitmenler belirlendi. Türkiye'nin her bölgesinden yaş, maddi durum, eğitim, cinsiyet ve bunun gibi kısıtlamalar olmaksızın belirli niteliklere sahip tüm gençlere bu site üzerinden başvuru imkanı sunduk. Yeni çağın alfabesi dijitallik, bu alfabenin A'sı da yazılım. İTO'nun Yazılım-Bilişim Akademisi SoftITo, bu mantıkla yola çıktı. Amacımız, Türk gençlerini yeni çağın aktörleri yapmak."

Mezunların üçte biri kadın

SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi mezunlarının üçte birini kadınlar oluşturdu. Akademiye 81 ilin 52'sinden başvuru geldi. Ayrıca, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İsviçre, Avustralya, Fransa ve Karadağ olmak üzere 7 ülkeden de başvuru yapıldı. Mezun olan 146 kişinin 3'ü lise, 15'i ön lisans, 119'u lisans, 6'sı yüksek lisans ve 3'ü ise doktora mezun veya öğrencisinden oluştu.

Akademi mezunlarının öz geçmişleri, eğitim boyunca hazırladıkları projeleri, ödevleri, sınav sonuçlarını içeren portfolyoları, www.softito.com.tr web sayfasında iş dünyasının bilgisine sunuldu. Mezunların ilgili üyelere, teknoparklara, Teknoloji Geliştirme Merkezlerine (TEKMER) tanıtılmaları için çalışmalar sürüyor. SoftITo, henüz çok yeni olmasına rağmen istihdam ve staj imkanlarında başarı sağlandı.

Mezunlardan Özge Bahçeci, bu eğitime teknik mülakatlarla ve online eğitim sonucunda 40 kişiye dahil olarak katılmaya hak kazandığını belirterek, "Yazılım dünyasına nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyordum. SoftITo, sıfırdan başlayarak çok detaylı bir eğitim verdi bizlere. Bu süreçte Front-end eğitimi aldım. Eğitim benim için çok verimli geçti. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer mezun Tuğba Gökalp ise yazılım alanında kendince bir şeyler yapmaya çalıştığını aktararak, "Sonrasında SoftITo eğitimlerine katılınca kendime çok fazla şey kattığımı fark ettim. Çok daha iyi bir temele sahip oldum. Ayrıca, sektöre girmeme de çok büyük katkısı oldu diyebilirim. Hem teorik anlamda hem pratik anlamda... Bu yüzden emeği olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi mezunu Doğan Can Uysal da SoftITo'nun, yaklaşık bir yıl öncesine kadar inşaat mühendisi bir genç olarak yazılım alanına ilgi duymaya başladığı dönemlerde ve belli bir süreden sonra karşısına çıkan bir program olduğunu belirterek, "Bu programla birlikte kendi temelimin üzerine koyduğum ve gerçekten iş hayatına başlayabileceğimi düşündüğüm bir eğitim oldu benim için. Çok memnun kaldım. Hem online olsun hem yüz yüze olsun beni çok geliştirdiğini düşünüyorum. Bakış açısı da kazandırdı aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum bu eğitim için." ifadelerini kullandı.

Mezunlardan Berk Çınar ise 28 yaşında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"SoftITo'ya internetten tesadüfen denk geldim. İyi ki de denk gelmişim. İlk başta 160 saat online bir eğitimimiz oldu ve birçok alanda veri biliminden veri tabanına kadar çok farklı alanlarda eğitim alma şansı buldum. Daha sonra yüz yüze eğitimlerimiz gerçekleşti. Malatya'dan İstanbul'a geldim bunun için. Çok profesyonel ekiplerle, çok güzel eğitmenlerle çalışma şansı yakaladım. Online projeler denedik beraber. Kendimi çok geliştirme şansı buldum burada. Şimdi mezun oldum. Yakında umuyorum ki işe yerleşeceğim SoftITo sayesinde. Kariyerime başlangıç yapacağım."