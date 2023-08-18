Haber: Damla Oya Erman

Snapchat My AI özelliği, genellikle viral AI sohbet botu aracı ChatGPT tarafından desteklenir ve genellikle kullanıcılara öneriler sunar, soruları yanıtlar ve konuşur. Ancak canlı bir Hikaye (duvar gibi görünen kısa bir video) göndererek tüm Snapchat kullanıcılarının görebileceği bir şey yapmak, yeni bir şeydi: Bu yetenek genellikle sadece insan kullanıcılarına özgüdür.

Uygulamanın hayranları, endişelerini hemen sosyal medyada paylaştı. Bir kullanıcı şöyle yazdı: "Neden My AI'ın hikayesi olarak evlerindeki duvar ve tavanın bir videosu var?" "Bu çok tuhaf ve dürüst olmak gerekirse ürkütücü." Aracı mesajlarını görmezden geldikten sonra başka bir kullanıcı şunları yazdı: "Bir robot bile bana vakit ayırmıyor."

Görünüşe göre, Snapchat, My AI aracını daha gerçekçi hale getirmek için çalışmıyordu. Şirket, çarşamba günü bir hata olduğunu söyledi. Sözcü, "My AI geçici bir kesinti yaşadı ve şimdi çözüldü." dedi. Yine de, güçlü reaksiyon, birçok insanın yapay zeka potansiyel riskleri hakkındaki korkularını vurguladı.

Nisan ayında başlatıldığından beri, araç sadece ebeveynlerden değil, aynı zamanda gizlilik endişeleri, "ürkütücü" değişimler ve özelliklerini sohbet akışından kaldırmak için premium bir abonelik ödemesi yapmadıkça mümkün olmayan bazı Snapchat kullanıcılarından eleştiri aldı.

Snapchat'ın versiyonu, diğer bazı AI araçlarının aksine, bazı temel farklara sahiptir: Kullanıcılar sohbet botunun adını özelleştirebilir, onun için özel bir Bitmoji avatarı tasarlayabilir ve onu arkadaşlarıyla yapılan konuşmalara dahil edebilirler. Sonuç olarak, Snapchat'in sohbet botuyla konuşmak, ChatGPT'nin web sitesini ziyaret etmekten daha az işlemci olabilir. Ayrıca konuştuğunuzun bir bilgisayar olduğu daha az açık olabilir.

Bazıları araçta değer bulabilirken, karışık tepkiler, şirketlerin ürünlerine yeni generatif AI teknolojilerini sunma konusundaki zorluklarına işaret etti, özellikle Snapchat gibi, kullanıcıları daha genç olan ürünlerde.

Snapchat, OpenAI üçüncü taraf işletmelere ChatGPT'ye erişim sağlamayı açtığında erken bir lansman ortağıydı ve daha fazlasının da takip etmesi bekleniyor.