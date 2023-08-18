Haber: Damla Oya Erman

Müzik şirketleri ve sanatçılar, telif hakkıyla korunan eserlere yönelik tehdit oluşturan AI destekli ses klonlama teknolojisinin yükselmesi konusunda endişelerini dile getiriyor.

Müzik endüstrisi, yapay zekanın (AI) etkileriyle başa çıkma çabaları çerçevesinde büyük bir gelişmeye doğru ilerliyor gibi görünüyor. Teknoloji devi Google'ın sahibi olan Alphabet, müzik endüstrisi lideri Universal Music Group ile AI müzik lisanslama anlaşması üzerine müzakerelerde bulunuyor.

Universal Music Group'un ses sanatçılarının seslerini ve müziklerini kullanarak hayranların "deepfake" şarkılar oluşturmasını sağlayan bir araç geliştirmek amacıyla Google ile müzakerelere başladığı belirtiliyor. Bu sürecin sonucunda, programa katılmayı seçen sanatçılar programdan telif hakları alacaklarını sağlam bir şekilde elde edecekler. Financial Times'ın dört kaynağa dayandırdığı bir rapora göre, Warner Music de benzer bir araç için Google ile görüşmelerde bulunuyor.

AI araçlarının gelişimi ve bu araçların düzensiz kullanım potansiyeli, müzik endüstrisi için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu araçlar, kullanıcıların sanatçıların seslerini "deepfake" olarak klonlayarak veya müziklerini çoğaltarak kullanmalarına izin verebiliyor. Bu durum, sanatçıların fikri mülkiyet haklarına zarar verebiliyor ve kazanç potansiyellerini düşürebiliyor.

AI destekli ses klonlama teknolojisi, Drake, The Weeknd, Eminem gibi popüler sanatçıların seslerini kullanarak viral şarkılar oluşturmak için kullanıldı. Aynı şekilde ölen sanatçılar, Tupac Shakur ve Notorious B.I.G., 2023 yılının başlarından itibaren bu teknoloji ile yeniden hayat buldu. Ancak bu AI üretilmiş şarkılar, telif hakkı iddiaları sonucu sosyal medya ve akış platformlarında kısa süre sonra kaldırıldı.

Universal Music Group, Drake ve The Weeknd gibi ünlü sanatçıların kayıt şirketi olarak, sanatçıların seslerini izinsiz kullanılmasına karşı çıktı ve bu durumun telif haklarına aykırı olduğunu belirtti.



AI destekli teknoloji, Drake gibi sanatçıların seslerini kullanarak üretilmiş şarkılar ile telif hakkı ihlali endişelerini arttırıyor.

Yaşanan bu olayın ardından Universal, FOX Business ile paylaştığı bir açıklamada "başarımızın, yeni teknolojileri kucaklamak ve sanatçılarımız için kullanmak" olduğunu ifade etti. Aynı zamanda AI teknolojisinin etrafında inovasyon çalışmalarını zaten bir süredir yaptıklarını dile getirdi.

Ancak Universal'ın açıklaması, "sanatçılarımızın müziklerinin generatif AI tarafından kullanılması (hem anlaşmalarımızı ihlal ediyor hem de telif hakkı yasalarını çiğniyor) ve generatif AI ile oluşturulan ihlal edici içeriğin kullanılabilirliği" gibi endişeleri de dile getirdi.

Universal, müzik endüstrisi paydaşlarını, "sanatçıların, hayranların ve insan yaratıcı ifadesinin yanında mı durmak istediklerini, yoksa deepfake'lerin, sahtekarlığın ve sanatçıların haklarının verilmesinin engellenmesinin yanında mı durmak istediklerini" sormaya çağırdı.