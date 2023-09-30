Ülkedeki 18 yaş üstü yaklaşık 4,4 milyon seçmen, 150 sandalyeden oluşan parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

İrili ufaklı 25 parti ve ittifakın yarıştığı seçimde yüzde 7 barajını aşan partiler meclise girecek.

Çekya'dan 1993'te ayrılarak egemenliğini ilan eden ülkede, dokuzuncu kez milletvekili seçimi yapılıyor.

Seçimde 18-21 yaş aralığında 185 bin yeni seçmen oy kullanacak.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında, eski Başbakan Robert Fico'nun Sosyal Demokrat Partisinin rakiplerinden az bir farkla yarışı önde tamamlayacağı tahmin ediliyordu.

AA