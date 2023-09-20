Merhaba Dostlarım!

Dimitris Arhondonis (I. Bartholomeos), Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik yetkisinin aleyhine ve Lozan Antlaşmasına aykırı şekilde hareket etmektedir. Kendisi İstanbul Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesinin din görevlisi olmasına karşın kendisini “ EKÜMENİK PATRİK“ olarak tanıtmakta ve diğer devletlerle, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ilkesini hiçe sayarak ilişkiler kurmaktadır. Tarafımızca kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Sizleri de suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum!