Sevgili dostlar merhaba!
Atatürk sözü ile Merhaba:
“TAM BAĞIMSIZLIK DEMEK;ELBETTE SİYASET,MALİYE,EKONOMİ,ADALET,
ASKERLİK,KÜLTÜR GİBİ HER ALANDA TAM BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK DEMEKTİR.”
“BAĞIMSIZLIKTAN YOKSUN BİR ULUS,UYGAR İNSANLIK KARŞISINDA UŞAK OLMAKTAN KURTULAMAZ.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Dinledin mi TÜRK MİLLETİ?
Yorumlarınızı bekliyorum...
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Tarihe dönelim mi bugüne.
Önce kara bir gün,
20 EYLÜL 1919’dayız.
1919'da itilaf devletleri yurdun dört tarafında
İşgal,yağma,öldürme,işkence,tecavüz ile meşguller...
Sırtlan kan emici vahşiler olarak,ağızlarından salyalar akıtarak saldırıyorlar silahsız MASUMLARIN üzerine...
Masum halk malından geçmiş,canını ve namusunu korumaya çalışıyor...
Masum halk kızgın,çaresiz öfke içerisinde...
PADİŞAH VAHDETTİN 20 EYLÜL 1919'da,
-HALKIN İSTANBUL HÜKÜMETİNE YARDIMCI OLMASINI;
-silahların işgal kuvvetlerine teslimini ve işgal kuvvetlerine zorluk çıkarılmamasını emreden;
-ve HALKIN "İTİDAL VE SÜKUNETİNİ MUHAFAZA ETMESİNİ İSTEYEN..."BEYANNAME YAYINLAR...???
Sarayından çıkmadan verdiği emirdir HALKINA!
Halkının neler çektiğini umursamıyordur bile.
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Lakin TÜRK HALKI KURTARICISINI
19 MAYIS 1919'da BULMUŞ VE SIKI SIKI KUCAKLAMIŞTIR...
BU KUCAKLAMA SONSUZLUĞA DEĞİN SÜRECEKTİR!!!
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Bir diğer 20 EYLÜL aydınlık.
20 EYLÜL 1923'de,
Kapitülasyonların öngördüğü yabancı POSTANELERİN TÜMÜ KAPATILIR...
Haberleşme devletin elinde ve Milli OLMALIDIR;Bu “DEVLETÇİLİK”ilkesinin gereğidir çünkü.
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Günümüzde iletişim ve haberleşme
MİLLİ DEĞİL ARTIK...
TÜRK TEKEKOM SATILDI...
TELSİM İNGİLİZ ŞİRKETİ,
VODAFONE’a DEVREDİLDİ...
AVEA İTALYANLARDA...
TÜRKCELL HİSSELERİNİN ÇOĞU YABANCI ŞİRKETLERİN ELİNDE...
EN SON PTT KHK İLE VARLIK FONUNA DEVREDİLDİ..
Yani haberleşme ve iletişim tamamen YABANCILARIN kontrolünde...
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Olağanüstü hal,savaş hali olduğunda!
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ ATALARIMIZ GİBİ "POSTA GÜVERCİNLERİ"
KULLANIRIZ ARTIK HABERLEŞME İÇİN...
BİREYSEL OLARAK DA-MİLLET OLARAK DA,MİLLİ KALIN;GÜVENDE KALIN.