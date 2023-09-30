BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirtti.

Karşılaşmada yapılması gereken her şeyi yaptıklarını dile getiren Çetin, "Bir tek topu içeri sokamadık, onun dışında oyuncu arkadaşlarım gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar." dedi.

Çetin, ligde son 3 haftadır iyi futbol oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Puanımıza 7 puan daha koyarsak 14 puanla nerelerde olabilirdik diye düşünüyorum, çok farklı şeyler konuşurduk. Oyuncularımız yapılması gereken her şeyi yaptı, skoru alamadık. Yapacak bir şey yok, bu durumda da çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Topun içeriye girmesi ve 3 puanı almamız gerekiyor. Ne zaman alacağız artık göreceğiz."

"İvme bir şekilde bize dönecek"

Ciddi manada hem kendi analizlerini hem de rakiplerin analizlerini yaptıklarını ifade eden Çetin, özellikle son 3 haftada oynanan futboldan mutlu olduğunu söyledi.

Çetin, iyi yolda olduklarını ve iyi futbol oynadıklarını vurgulayarak, "Pozisyonlarımız var, pozisyonumuz olmasa sadece mücadele ediyoruz diyeceğim. Rakibi hem doğru karşılıyoruz hem de doğru hücum ediyoruz. İvme bir şekilde bize dönecek, buna canı gönülden inanıyorum. Sadece bir galibiyete bakıyor." şeklinde konuştu.

Galibiyet almanın hem öz güven hem de sıralama anlamında önemli olduğunu belirten Çetin, puan alarak çok iyi yerlere geleceklerine inandıklarını dile getirdi.

Çetin, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı atlatarak antrenmanlara çıkmaya başladığını, Gerson Rodrigues'in ise henüz hazır olmadığını ifade etti.

AA