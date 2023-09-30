Teknik direktör Nenad Bjelica, geçen hafta oyunun son bölümlerinde yediği gollerle maçtan mağlubiyetle ayrılan takımın kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Hırvat teknik adam sadece Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Trezeguet'i 11'de sahaya sürdü.

Trezeguet, 4 hafta sonra 11'de

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, ligde 4 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin ikinci haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Mısırlı oyuncu, sakatlığının düzelmesinin ardından ilk kez 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Nicolas Pepe, Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, forma giyemedi. Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan Umut Güneş ilk kez maç kadrosuna alınırken, sakatlıktan çıkan Jens Stryger Larsen de kadroda yer aldı.

Taraftar ilgisi az

Trabzonspor taraftarları, geçen hafta Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer alırken az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi. Konuk takım tribününde ise 3 taraftar yer aldı.

AA