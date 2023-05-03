Belgrad
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.
Saldırıda 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
AA