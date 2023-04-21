Şoförler, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Telefonla ailelerini görüntülü arayan tır sürücüleri, yakınlarının bayramlarını kutladı.

Finlandiya'ya giden Ferhun Taşpınar, bayramı ailesinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu belirten Taşpınar, "Bayram, yılbaşı demeden çalışıyoruz. Hayatımız yollarda geçiyor. Gidiş gelişimiz 15-20 gün sürüyor. Ailemizden ve büyüklerimizden uzakta kalıyoruz. Dilediğimiz gibi bayramlaşamıyoruz." diye konuştu.

Şoförlerden Adem Sargın ise ailesiyle telefonda bayramlaştığını ifade etti.

Bir bayramı daha yolda geçirdiğini dile getiren Sargın, "Bayramlar böyle geçiyor. Hüzün, hasret ve aile özlemiyle bayramı yaşıyoruz. Tır şoförleri olarak bunu kabullendik, çünkü hayatımız bu." dedi.

AA