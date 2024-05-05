Ankara'da yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Buse Kale, eşiyle beraber hafta sonu Kızılcahamam'daki Eğrekkaya Barajı'na balık tutmaya gitti.

Oltasına bir süre sonra büyük bir balık takılan ve balığı güçlükle bota çeken Buse Kale'nin eşi Buğrahan Kale de o anları aksiyon kamerasıyla kaydetti.

AA muhabirine konuşan Buğrahan Kale, uzun yıllardır eşiyle amatör balıkçılık yaptıklarını, eşinin, 1 metre 10 santimetre ve 13 kilogram ağırlığında turna balığı tuttuğunu kaydetti.

Şu ana bu kadar büyük bir balık yakalamadıklarını ifade eden Kale, eşinin 30 yıllık profesyonel balıkçılara da taş çıkardığını söyledi.

Buse Kale de "Başardım. Çok heyecanlandım. Heyecandan neredeyse kamışı kırıyordum, çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Balığı yakaladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ve balıkla fotoğraf çektiren Buse Kale, daha sonra balığı tekrar suya bıraktı.