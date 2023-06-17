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Yurdun İran, Ermenistan ve Nahçıvan sınır hattını oluşturan Dilucu bölgesinde kullanıma kapalı meralar TİGEM tarafından değerlendiriliyor.

Karasu ve Aras Nehri'nin beslediği 187 bin dönüm alandan oluşan çiftlikte, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi yapılıyor.

Yılın 12 ayı çiftlik alanındaki meralarda otlatılan hayvanlar, damızlık olarak satılıyor.

İşletme müdürü Yusuf Yılmaz, TİGEM ekibi olarak yurdun en doğu noktası olma özelliğini taşıyan Dilucu'nda çalışma yürüttüklerini söyledi.

İşletmelerinin TİGEM'in 17 aktif işletmesinden biri olduğunu belirten Yılmaz, çiftlikte 16 bin 700 küçükbaş, 1189 büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, toprakların verimli ve yem otunun yeterli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Meraya dayalı bir hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımız yılın neredeyse 12 ayını meralarda beslenerek geçiriyor. Bulunduğumuz alan İran, Ermenistan ve Nahçıvan'ın tam kesişme noktasında, toplamda 187 bin dekarlık bir alanı kapsamaktadır. Bölge tarıma elverişli olmasa da hayvancılık açısından verimli. Yıllık 1500 damızlık küçükbaş, 250-300 civarında da damızlık büyükbaş satışı yapmaktayız."

AA