Münih

Enerji ihtiyacı artan ülkeler, kaynakları daha verimli kullanmak için enerji teknolojilerini geliştirmeye devam ederken, güneş enerjisi sektöründe verimi artan paneller yanında, çatı, bina, saha ve tarım arazisi gibi alanlara uygulanabilecek farklı tip, dizayn ve kapasitede ürünler de piyasalarda önemini artırıyor.

Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda sergilenen farklı büyüklük, esneklik, renk, verimlilik ve dayanıklılığa sahip fotovoltaik güneş panelleri, sektör temsilcileri, santral sahipleri ve güneş enerjisini günlük hayatta daha fonksiyonel kullanmak isteyen müşterilerden ilgi görüyor.

Kovid-19 salgınının ardından yapılan ekonomik toparlanma planları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları sebebiyle birçok ülke enerji ihtiyacını karşılamada güneş enerjisini daha etkin kullanmak için politikalar geliştirmeye devam ediyor.

Bireysel olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi ve bunun şebekeye aktarılmasına yönelik kamusal düzenlemeler sayesinde tüm dünyada güneş enerjisine yoğun yönelim hızını koruyor.

Güneşten dünyaya gelen fotonların güneş panelleri sayesinde toplanması ile fotonların taşıdığı enerjinin elektrik ve ısı enerjisine çevrilmesine dayanan bu fotovoltaik (PV) güneş enerjisi sistemlerimde panellere büyük iş düşüyor.

Güneş panelinde çeşitliliğe hız verildi

Çin merkezli güneş enerjisi firması Risen Enerji Kıdemli Ürün Müdürü Jerzy Rudnicki, yaptığı değerlendirmede, piyasada ultra düşük karbona sebep olan ancak verimliliği yüzde 24'lere varan güneş panellerinin üretildiğini, böylelikle daha çevreci hammadde ile panel üretilirken güneş enerjisinden maksimum verimle enerji elde edildiğini anlattı.

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı gibi enerji sektörünü derinden etkileyen olaylar sonrasında, enerji sektöründe kullanılan panel, türbin gibi ekipmanların verimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda artış olduğuna dikkati çeken Rudnicki, ülkelerin yerli kaynak kullanımlarındaki önem kadar verimli ekipman kullanmanın da enerji bağımsızlığı için önemli olduğunu söyledi.

Ankara merkezli panel üreticisi Elin Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı da, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Dünyada artık panel üretimi yanında farklı ihtiyaçlara göre panel çeşitliliğinin arttığını bu fuar sayesinde gözlemliyoruz. Artık sadece çatı üstü ya da saha tipi güneş panelinden ziyade daha fonksiyonel, taşınabilir, esnek paneller de görüyoruz. Dahası günlük hayatımızda binaya entegre paneller devreye giriyor. Teknoloji geliştiren farklı ülkelerin katkısıyla bu ekipmanlar daha da gelişiyor. Türkiye'de binaya entegre panel ve daha esnek panel de üretmek üzere AR-GE yatırımlarımıza hız verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş enerjisinde anahtar teslimi projelere imza atan OzEnergy şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise artık tek bir arazide tek bir santral yapmanın yerini enerji ihtiyacına uygun hibrit ve entegre santrallerin aldığını söyledi.

Özellikle atık yönetiminin uygulandığı tesislerde binaların cephelerinin güneş panelleri ile donatılarak değerlendirilmesiyle daha temiz atık yönetimi sağlandığına işaret eden Koç, "Bu şekilde sınırlı alanlar daha etkin bir şekilde kullanılıp enerji üretim santrali haline getirilebiliyor. Bu tarz işlerin projelendirilmesi için ciddi mühendislik katkısı gerekiyor, ülkemizde bu alanda kendini geliştirmiş mühendis oldukça fazla. Daha fazla projenin olması, onların da önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Renkli panel tasarımı ve üretimi gerçekleştiren Sanko Solar Danışmanı Holger Kugel de, bina, çatı, cam bina, balkon, bahçe alanları gibi dış cepheler için istenen tüm alanlarda birden çok renk seçeneğiyle güneş paneli üretilebildiğini, bu şekilde enerji üretimi gerçekleşirken, mimari çeşitliliğe imkan verildiğini söyledi.

AA