Polis yetkilileri, 400'den fazla personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

737 milyon dolarlık kara para aklama ve sahtecilik suçlarına karıştıkları değerlendirilen 10 yabancının gözaltına alındığını aktaran yetkililer, olayla ilgili 8 kişinin aranmasına devam edildiği bilgisini paylaştı.

Toplam değeri 600 milyon dolar olduğu tahmin edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik malvarlığının dondurulması emri verildi.

Polis, banka hesapları, nakit para, lüks çantalar, mücevherler, saatler, elektronik cihazlar ve sanal varlıklara ilişkin bilgiler içeren belgeler ele geçirdi.

Singapur Ticari İşler Departmanı Direktörü David Chew, polisin kolluk kuvvetleri ve mali istihbarat birimleri ile çalışacağını bildirdi.

AA