İSTANBUL - Şile Belediyesinin düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ konser serisinin ikinci etkinliğinde sahne alan Mert Yenihayat, güçlü sesi ve coşkulu performansıyla seyircileri büyüledi. "O Ses Türkiye" yarışmasında gösterdiği vokal yeteneğiyle ülke genelinde büyük bir hayran kitlesi oluşturan Mert Yenihayat, kendine özgü büyüleyici sesiyle izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Şile Kent Meydanı'nda gerçekleşen konser etkinliği, bayram tatilinin dördüncü gününde Şileli ve Şile'ye gelen misafirlerin keyifli bir akşam geçirmesini sağladı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, konser öncesinde sahnede Şilelilere seslenerek, "Yaza Merhaba konserlerinin ikinci akşamında, Şilemizin yerli sanatçısı Mert Yenihayat'ın performansına hemşerilerimizle birlikte tanık olduk. Bu müzik dolu akşamda bizi yalnız bırakmayan tüm Şileli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Ocaklı ayrıca, Mert Yenihayat'a başarılar dileyerek, Şile'nin gurur kaynağı olduğunu ve sanat yolculuğunda desteklerinin süreceğini ifade etti.

Şileliler sanat dolu günlerin tadını çıkarmaya devam edecek



Mert Yenihayat'ın etkileyici performansıyla dolu dolu geçen gece, Şilelilerin ve ziyaretçilerin müziğin büyülü dünyasında unutulmaz anlar yaşamasını sağladı. Şile Belediyesinin Yaza Merhaba Konserleri, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına renk katarken, yerel sanatçıları da ön plana çıkararak desteklemeye devam ediyor. Şile halkı, bu etkinlikler sayesinde hem eğlenceli bir yaz akşamı geçiriyor hem de sanatçılarına destek vermenin gururunu yaşıyor. Şile Belediyesinin gelecek etkinlikleri heyecanla beklenirken, Şileliler sanat dolu günlerin tadını çıkarmaya devam edecek.

HABER: METE YILMAZ