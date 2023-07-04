İSTANBUL - Maltepe Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği, büyük ilgi gören tekne turları bu yıl 4-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Maltepe’nin 18 mahallesinde ikamet eden kadınlara yönelik gezi, sıcak yaz günlerinde İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek. Kadınlar, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı’nda eşsiz bir gezintiye çıkacak. Gezide katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak. Eğlencenin de yer alacağı geziyle kadınlar keyifli bir gün geçirecek. Maltepe sahilinden başlayacak gezide Küçükyalı, Altıntepe, Bostancı, Moda, Fenerbahçe, Caddebostan, Kadıköy, Üsküdar kıyılarından İstanbul Boğazı’na doğru hareket edilecek. Kadınlar İstanbul’un tarihi yalılarını, saraylarını, köprülerini tekne turuyla görecek. Ücretsiz düzenlenecek geziye katılmak için 444 17 06 numaralı telefondan dahili 3577-3578-3579-3581’den kayıt yapılabilir.

HABER: MERVE YILMAZ