İSTANBUL - Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Güllübağlar Mahallesi Sarayiçi Sokak’ta yağmur suyu kanal çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma sonrasında bölgenin altyapısı olası yoğun yağışlara karşı güçlendirilmiş olacak.

Çamçeşme’de sokaklara beton kaldırım yapılıyor

Belediye ekipleri bir diğer çalışmayı Çamçeşme Mahallesi’nde yapıyor.Mahalledeki Düzey, Kovanpınar, Şahane ve Miras Sokaklarına beton kaldırım yapan ekipler şu anda Örnek Sokak’ta çalışıyor. Beton kaldırımlar diğer kaldırımlara nazaran daha uzun ömürlü oluyor.

Yeni açılan yollarda “yol çizgi boya çalışması” yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeni yol açarken diğer yandan da yeni açılan yollara asfalt seriyor. Asfalt serimi sonrasında ise yollarda “yol çizgi boya çalışması”yapılıyor. Özel donanımlı bir araç sayesinde gerçekleştirilen çalışmayla sürücüler yeni açılan yolları güvenli şekilde kullanmış oluyor.

HABER: MERVE ELÇİ