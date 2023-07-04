İSTANBUL - Maltepe Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantıları başladı. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Ali Kılıç’ın konuşmasıyla başladı. Madımak, Başbağlar ve 15 Temmuz’da hayatını kaybedenleri anan Ali Kılıç, “Kur'an-ı Kerim’e yönelik İsveç'te gerçekleşen korkunç provokasyonu kınıyorum. Nereden gelirse gelsin insanların inançlarına saygısızlık yapılamaz. Bu nefret suçuna göz yuman yetkililer de suça ortak olmuşlardır. Gerekli tüm tepkileri devletimiz vermiştir. Ümit ederim ki bu tür olaylar bir daha gerçekleşmez. Biliyoruz ki inançlar arası bu tür kutuplaşmalar toplumlara zarar verir.” dedi.

100. yıl şerefine Atatürk Parkı

Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı, Temmuz’da hayatını kaybeden sanatçı ve yazarları da anan Başkan Ali Kılıç, Kurban Bayramı’nda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. İki gün boyunca düzenlenen Kent Çalıştayı ile Maltepe’nin sorunlarını tespit ettiklerini ifade eden Ali Kılıç, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, seçim döneminde Maltepe için bir vizyon belgesi sunacaklarını söyledi.

Meclis üyeleriyle gerçekleştirilen Orta Asya Gezisi hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıç şunları söyledi: “Kazakistan’a bir gezi gerçekleştirdik. Türkistan eyaletine giderek Pir Ahmet Yesevi’nin kabrini gezdik. Burada Cumhuriyetimizin 100. Yılı şerefine Atatürk parkı ve büstü açacağız. Sonrasında Özbekistan’a geçtik. Burada da Taşkent, Buhara ve Semerkant’ta kültür-sanat alanlarında görüşmelerimiz oldu. Maltepe Belediye Tiyatromuzun ‘Cimri’ oyunu yöresel sanatçılar ile sahnelendi. Ata yurdu olarak kabul ettiğimiz Orta Asya ile ana yurdumuz Anadolu arasında kök salacak yeni işbirliklerimiz olacak.”

HABER: MERVE ELÇİ