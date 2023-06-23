Abuja

Ülkede 23 Mart 1991'da başlayan ve 18 Ocak 2002'de sona eren 10 yılı aşan iç savaşın ardından 5. kez cumhurbaşkanı seçimi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı için 13 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ikinci dönemde de koltuğunu korumak istiyor.

Yaklaşık 8,4 milyon nüfusa sahip, 3,3 milyon seçmenin bulunduğu Sierra Leone'de, 16 bölgede kurulan 11 bin 800 sandıkta oy verilecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanının yanı sıra 132 milletvekilini de seçecek. Seçimleri yerli ve yabancı gözlemciler de takip edecek.

Ülkedeki siyasi yapı

Sierra Leone'de yasama organı, parlamento ve kabile liderlerinden oluşuyor.

Parlamentodaki 146 sandalyeye milletvekillerinin 132'si doğrudan seçilirken ülkedeki 14 bölgenin kabile liderlerinin de birer sandalye hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı, 5 yıllığına doğrudan halk tarafından belirleniyor ve bu kişi en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için her adayın oyların yüzde 55'ini alması gerekiyor.

Seçimde, herhangi bir adayın istenilen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oy alan 2 aday ikinci tura kalacak.

İkinci tura kalınması halinde Seçim Komisyonu tarafından yeni seçim tarihi belirlenecek.

Ülkede yarın düzenlenecek seçimlerde, cumhurbaşkanlığı yarışında iktidar partisi Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) Başkanı Julius Maada Bio ve ana muhalefet partisi Tüm Halkın Kongresinden (APC) eski Dışişleri Bakanı Samura Kamara öne çıkıyor.

Julius Maada Bio

2018'deki cumhurbaşkanı seçimini kazanan 59 yaşındaki Bio, görevdeki ikinci ve son 5 yıllık dönemi için yarışıyor.

Asker kökenli Bio, 1987'de Sierra Leone Fourah Bay Üniversitesi Askeri Akademisinden mezun oldu.

Bio, 1992'de başkent Freetown'daki demokratik hükümeti deviren bir grup Sierra Leoneli askerden biriydi.

1996'da yapılan darbeyle Sierra Leone Devlet Başkanı olan Tuğgeneral Bio, emekli olana kadar görevini sürdürdü.

Bio, 2012'de cumhurbaşkanı seçimlerine katıldı ancak o dönemde kazanamadı.

Samura Kamara

Ülkede son cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci olan 72 yaşındaki Kamara, 2018'de mevcut Cumhurbaşkanı Bio'ya karşı seçimi kıl payı farkla kaybetti.

Kamara, 1996'da Bio askeri rejimi tarafından Maliye Bakanı olarak atandı.

Yurt dışında eğitim gören Kamara, 2007-2009 döneminde Sierra Leone Banka Müdürü, 2009-2012 döneminde de Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı.

Bio, 2012-2018 döneminde ülkenin Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

"Aslanlı dağların ülkesi: Sierra Leone"

"Aslanlı Dağları" ya da "Aslanlı Sıradağları" anlamına gelen Sierra Leone, komşusu Liberya gibi geçmişte köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalılar tarafından kuruldu.

İngiliz sömürgeciliğinden sonra "özgürlüğünü kazanmış Afrikalı köleler" tarafından 1961'de kurulan ülkenin başkenti de özgür şehir anlamına gelen "Freetown" olarak isimlendirildi.

Sierra Leone, 1990'dan 2002'ye kadar iç savaşa sahne oldu. Uzun yıllar devam eden yolsuzluklar, askeri darbeler, etnik çatışmalar ve salgın hastalıklar nedeniyle ülkede istikrar sağlanamadı.

2014 ve 2015'te Ebola salgını, ülkede 3 bin 589 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

AA