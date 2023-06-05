İSTANBUL- Lin Xiqiang, Çin’in Tiangong uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasında her yıl iki kez mürettebat rotasyonu ve 1 ila 2 kez ikmal gerçekleştireceğini belirtti.



Çin’in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden ekim ayında fırlatılacak Shenzhou-17 insanlı uzay aracında üç taykonot yer alacak. Şu an Tiangong Uzay İstasyonu’nda bulunan Shenzhou-16 misyonunu üstlenen üç taykonotun ise kasım ayında Dongfeng İniş Alanı’na dönmesi planlanıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ