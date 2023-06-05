İSTANBUL- “10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı”, 18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Konferans Danışma Kurulu’nun kararıyla ev sahipliği yapmaya hak kazanan Yeditepe Üniversitesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilişim duayenini kampüsünde ağırlayacak.

Akademide ve sektörde, bu alanda gerçekleşen güncel çalışmaların paylaşılması, yurt içi ve yurt dışı network’ün güçlendirilerek yeni iş birliklerinin kurulması amacıyla gerçekleştirilen konferansın ana teması, “Dijital Çağda Sürdürülebilirlik” olarak belirlendi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B. Tevfik Akgün’ün onursal başkanlığını yaptığı konferansta, Organizasyon Komitesi Başkanlığı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özen’e ait.

Yapay Zeka, Büyük Veri, Blockzincir

Türkiye’nin bilişim alanının duayenlerinin Danışma Kurulu’nu oluşturduğu konferansa, İsviçre, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılım bekleniyor. Katılmak isteyenler için bildiri çağrısının yapıldığı konferansta dijital çağın uygulamaları tüm yönleriyle ele alınacak. Konferansta konuşulacak konu başlıklardan bazıları ise şöyle:

“Metaverse Temelleri: Blok-zincir, Kripto Paralar ve NFT'ler”, “Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim”, “Veri Bilimi, Büyük Veri, Veri Analitiği ve Veri Yönetişimi”, “Nesnelerin İnterneti, Dijital İkizler ve Uygulamaları”, “Dijital Dönüşüm ve Endüstri 5.0”, “Yapay Zeka ve Uygulamaları”, “Toplum 5.0 ve E-adaptasyon” ve “Oyun Geliştirme, Oyunlaştırma, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik.”

HABER: MERVE ELÇİ