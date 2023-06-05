İSTANBUL- “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” sloganıyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ‘Atma Bağışla Projesi’ ile doğanın korunmasına katkı sağlarken, çocukların eğitimine destek olmaya da devam ediyor. TEGV’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor. TEGV, elektronik atıkları geri dönüşümle eğitime kazandırarak, hem yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlıyor hem de eğitimle güçlenmiş toplum hayaline bağışçılarını da ortak ediyor.

Atıklar geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderiliyor

Çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyan ‘Atma Bağışla Projesi’ne destek vermek ise oldukça kolay. Bağışlanan e-atıklar, 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderiliyor ve elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. Proje kapsamında 2023 yılının ilk 4 ayında 26.158 kg atık toplandı ve bu bağışlarla 151 çocuğa nitelikli eğitim desteği sunulması sağlandı. 80’den fazla kurum ‘Atma Bağışla Projesi’ne destek verdi. Projenin başladığı 2017 yılından bugüne kadar ise 456.045 kg e-atık toplandı ve buradan elde edilen gelirle 5000’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı. 2017’den 2023’e kadar toplamda 500’den fazla kurum ‘Atma Bağışla Projesi’ne elektronik atıklarını bağışlayarak projeye destek oldu.

HABER: EMİR YÜCEL