Haber: Mert Osman Erman

People dergisine konuşan 52 yaşındaki oyuncu, tedaviye devam etme konusunda kararlı olduğunu belirtiyor.

"Henüz yaşamayı bitirmedim. Henüz sevmeyi bitirmedim. Henüz yaratmayı bitirmedim" dedi.

Doherty, meme kanseri teşhisi konulduktan sonra birkaç yıldır sağlık mücadelelerini paylaşıyor. 2015 yılında meme kanseri teşhisi konuldu.

2016'da mastektomi geçirdi, ancak ameliyat kanser hücrelerinin lenf nodlarından öteye yayılmış olabileceğini gösterdi.

Ardından kemoterapi ve radyoterapiye başladı ve 2017'de remisyonda olduğunu duyurdu.

Ancak Şubat 2020'de Doherty, meme kanserinin birkaç yıl süren remisyonun ardından 4. evrede geri döndüğünü açıkladı. Bu yılın başlarında, Instagram'da kemoterapi aldığı bir videosunu paylaşarak, kanserin göğsünden beynine yayıldığını ve artık terminal olduğunu açıkladı.

Yeni kanser tedavileri ve klinik deneylerin sunulmasıyla, iyileşmeyi umuyor ve "en büyük anısının henüz gelmediğini" söylüyor.

Tennessee kökenli Amerikalı oyuncu, Little House on the Prairie, Girls Just Want to Have Fun, Our House ve Heathers gibi birçok televizyon ve film rolünde yer aldı.

Son çalışmaları arasında, 2019'da Beverly Hills 90210'un yeniden başlatılmasında Brenda Walsh rolünü tekrar canlandırma bulunuyor.

"Halk sadece, bu durumun yürüyememe, yememe, çalışamama anlamına geldiğini varsayar. Seni çok erken bir yaşta 'tamamladık, emekli oldun' diye dışarı atarlar ve biz değiliz" dediği röportajda.

"Biz dinamik insanlarız ve hayata çok farklı bir bakış açımız var. Çalışmak ve hayatı kucaklamak, ilerlemeye devam etmek isteyen insanlarız."

Charmed oyuncusu, hayatını şimdiye kadar geriye bakacak ve kanser hikayesini tartışacak olan yeni podcast'i "Let's Be Clear with Shannen Doherty"i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.