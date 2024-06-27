Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra aşk hayatıyla sürekli gündemde kalıyor.

Sürekli tatilde olan Subaşı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her yaptığı ve paylaştığı olay olan ünlü isim, bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Haç Kolyesi Taktı

Ibiza tatilinden siyah bikinisiyle pozlarını peş peşe yayınlayan Subaşı'nın "haç" detaylı kolyesi dikkat çekti.

Aksesuar

Eleştiri alan Subaşı'nın pozlarına binlerce beğeni yağarken, bir takipçisi "Kolye aksesuar mı yoksa manevi duruşun mu?" diye sordu. Subaşı, bu yoruma kayıtsız kalmayarak "aksesuar" diyerek yanıt verdi.