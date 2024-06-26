Sözleri ve müziği Cemile Husiyev'a ait başkası isimli şarkının aranjörlüğünü ise Erdem Eskimez yapacak. Bu haberi sevenleri ile  yakında sosyal medya hesaplarındanda duyuracaklarını belirten ikili Türkiye Azerbaycan bağını da  güçlendireceğine de inanıyoruz dediler. 

Yanına gelen köpeğe özel köfte pişirdi Yanına gelen köpeğe özel köfte pişirdi

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Yakında bu çalışma için önce Türkiye sonra Azerbaycan’da bir araya geleceklerini kısa sürede sevenleri ile buluşacaklarını da sözlerine eklediler. Azerbaycan devlet televizyonu sanatçısı elit star Cemile olarak tanıdığımız Cemile Husiyeva ve Zafer Toprak için şans diliyor dinleyicileri bol olsun dileklerimizi iletiyoruz.