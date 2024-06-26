Moskova’da düzenlenen prestijli Miss Eurasia güzellik yarışması, bu yıl da birbirinden güzel ve yetenekli modelleri ağırladı. Ülkemizi gururla temsil eden genç ve yetenekli model Nevide Çiçek, yarışmada üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Nevide Çiçek, Türkmall ve Mar&Maira Beach Otel sponsorluğunda Moskova’ya giderek bu büyük organizasyonda yer aldı. Yarışmada ilk üçe girmeyi başaran Nevide, güzelliği ve yeteneğiyle jüri üyelerinin ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

Nevide Çiçek, elde ettiği bu başarı ile ülkemizi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı. Başarısıyla ilgili duygularını paylaşan Nevide, "Böyle prestijli bir yarışmada üçüncü olduğum için çok mutluyum. Bu başarıyı ülkeme ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum" dedi.

Güzellik yarışmasının ardından düzenlenen gala gecesinde birçok ünlü isim ve moda dünyasının önemli temsilcileri de yer aldı. Gece boyunca hem yarışmaya katılan modeller hem de konuklar, eğlenceli anlar yaşadılar.

Nevide Çiçek'in bu büyük başarısı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hayranları ve ünlü isimler, genç modeli tebrik ederek destek mesajları yağdırdı.

Nevide Çiçek’i bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, gelecekte de nice başarılara imza atmasını diliyoruz!