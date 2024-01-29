Şair Nihat İlikcioğlu' nun işte o şiirlerinden bazıları şunlardır;
* Şiirsin Be Kadın
* Of Kaderim Of
* Aşkımızı Çiz Bir Yusuf'cuk Doğsun
* Vay
* Çocuklara Anlatılmaz *
" Saçlarımın her bir telinin ağarmasının
Ağlayan gözlerimin her bir damlasının
Acıtan mazimin her bir sayfasının
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Mum gibi eriyip yapraklar gibi soluşumun
Bazen böyle sessiz sessiz oluşumun
Elimden gelmeyen boynu bükük duruşumun
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Yıllardır tek başıma kalışımın
İçip içip kadehleri duvarlara atışımın
Her günün sonunda dibe batışımın
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
O kadar şarkıları, şiirleri ona yazdım
Erteledim bazı düşleri dona kaldım
Plağı başa sarmayın sona vardım
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Gördüğüm rüyalar hayra yorulmadı
İnsanlara bazı sorular sorulmadı
Düşmanlar arasında sular durulmadı
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
O vefasız yar terk edişinin
Dönmemek üzere gidişinin
Kavgalar çıkarıp da didişinin
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Düşünceler içinde kaybolan uykusuzluğumun
Ruhumu hunharca sıkan huzursuzluğumun
Dünü bugünü unutmayan mutsuzluğumun
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Kimine dost, kimine el'dim
Vura vura sinemi deldim
Bugünüme nasıl geldim
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Yüreğime kanlı hançer saplandı
Yaşadıklarım ne düş ne yalandı
Bütün dünya biçare adımla çalkalandı
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Fikrime zarar aklımı firar edişimin
Öfkelendiğim sıka sıka dişimin
Buraya kadarmış son nefesimi verişimin
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz "