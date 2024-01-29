Şair Nihat İlikcioğlu' nun işte o şiirlerinden bazıları şunlardır;

* Şiirsin Be Kadın 

* Of Kaderim Of

* Aşkımızı Çiz Bir Yusuf'cuk Doğsun

* Vay

* Çocuklara Anlatılmaz *

" Saçlarımın her bir telinin ağarmasının

Ağlayan gözlerimin her bir damlasının

Acıtan mazimin her bir sayfasının

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Mum gibi eriyip yapraklar gibi soluşumun

Bazen böyle sessiz sessiz oluşumun

Elimden gelmeyen boynu bükük duruşumun

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Yıllardır tek başıma kalışımın

İçip içip kadehleri duvarlara atışımın

Her günün sonunda dibe batışımın

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

O kadar şarkıları, şiirleri ona yazdım

Erteledim bazı düşleri dona kaldım

Plağı başa sarmayın sona vardım

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Gördüğüm rüyalar hayra yorulmadı

İnsanlara bazı sorular sorulmadı

Düşmanlar arasında sular durulmadı

Minik yıldızdan üç film bir arada Minik yıldızdan üç film bir arada

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

O vefasız yar terk edişinin

Dönmemek üzere gidişinin

Kavgalar çıkarıp da didişinin

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Düşünceler içinde kaybolan uykusuzluğumun

Ruhumu hunharca sıkan huzursuzluğumun

Dünü bugünü unutmayan mutsuzluğumun

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Kimine dost, kimine el'dim

Vura vura sinemi deldim

Bugünüme nasıl geldim

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Yüreğime kanlı hançer saplandı

Yaşadıklarım ne düş ne yalandı

Bütün dünya biçare adımla çalkalandı

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Fikrime zarar aklımı firar edişimin

Öfkelendiğim sıka sıka dişimin

Buraya kadarmış son nefesimi verişimin

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz "